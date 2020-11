Berserk: l'opera di Miura incontra Rick e Morty in un esilarante crossover

Berserk è un'opera segnata da momenti drammatici, tragici, che scandiscono continuamente la vita del protagonista Gatsu, e di scene divertenti o capaci di far allontanare la tensione e il terrore che caratterizza il mondo creato da Miura ce ne sono davvero poche, tuttavia un fan ha deciso di rendere più leggeri i toni con un simpatico crossover.

Il mondo degli anime e dei manga si differenzia sotto molto punti di vista da quello dei comics e dei prodotti animati americani, non solo per lo stile e la resa grafica, ma spesso anche per i temi inseriti e il modo di trattarli. Nel 2013 ha debuttato una serie molto particolare, che continua a conquistare gran parte degli spettatori appassionati al genere, si tratta di Rick e Morty.

Cosa potrebbe legare le avventure di uno scienziato squinternato e di suo nipote alla tragica vita di Gatsu? Effettivamente nulla, ma la possibilità di Rick e Morty di viaggiare attraverso le dimensioni tramite portali ha fatto venire in mente ad un fan una simpatica scenetta ambientata nell'universo di Berserk.

Come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, Morty veste i panni del mercenario, mentre Rick è un Beherit, ribattezzato per l'occasione "BeheRick", ovvero un essere a forma di uovo capace di evocare la Mano di Dio. Ricordiamo che Gatsu ha incontrato anche l'universo di Cyberpunk 2077 in una fanart, e vi lasciamo scoprire l'età del protagonista di Berserk.