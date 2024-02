Berserk, che orrore: le 3 cose più drammatiche accadute a Gatsu

Berserk si sviluppa attorno alla storia di Gatsu, un ragazzo cresciuto in mezzo ai campi di battaglia e con uno spiccato talento nell’arte della spada. La sua esistenza è stata segnata da tradimenti, pesanti perdite, ed eventi orribili. Ciò l’ha reso sicuramente forte, ma a quale prezzo? Ecco le tre cose peggiori accadute al grande Guerriero Nero.

Iniziamo dalla perdita di fiducia nelle proprie capacità, dovuta alla sconfitta subita da Grifis sull’isola degli elfi, e alla conseguente fuga di Caska al fianco del loro vecchio amico. Ancora una volta Gatsu si vede privato dell’amore per la ragazza, e tradito da colui che un tempo fu come un fratello per lui, nonché capitano della Squadra dei Falchi. Domande e dubbi sorgono nella sua mente, ed è sempre più convinto che non riuscirà mai a soddisfare la sete di vendetta nei confronti di Grifis. A questo segue un momento drammatico, una serie di tavole in cui Gatsu sembra perdere il controllo dei propri pensieri e delle proprie emozioni, lasciandosi sopraffare dalla certezza di non riuscire a contrastare il male.

Ad una sconfitta psicologica e mentale, affianchiamo il peso di indossare l’armatura del Berserker, uno degli equipaggiamenti più preziosi e rilevanti nell’arsenale di Gatsu, ma che potremmo definire come uno strumento di tortura, dato che ogni volta che la indossa causa dolori allucinanti alle sue ossa e ai suoi muscoli, rischiando per giunta di perdere controllo sulla gestione della rabbia e delle emozioni.

Infine, la cosa peggiore accaduta a Gatsu, è essere stato condannato alla persecuzione di demoni e mostruosità a causa del Marchio del Sacrificio ricevuto durante l’Eclissi. Essere destinato per l’eternità a combattere orribili creature mentre si persegue un desiderio di vendetta, mettendo a rischio i propri compagni di viaggio, è una maledizione terribile, anche se a volte Gatsu prova gioia e soddisfazione nello sterminare i suoi cacciatori.

Prima di salutarci, ricordiamo che il manga di Berserk sarà in pausa ancora per molto, e vi lasciamo al tema più rappresentativo dell’opera di Kentaro Miura.