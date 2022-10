Berserk: l'oscura eleganza di Grifis immortalata in una realistica fanart

Presentato come un ragazzo carismatico, ambizioso e che non intende rinunciare per nulla al mondo ai propri obiettivi, Grifis viene visto con rispetto dai suoi compagni nella Squadra dei Falchi. Ma la sua vera natura non tarda ad arrivare e stravolgere l’intero universo di Berserk e a rendere più complessa la drammatica vita di Gatsu.

Grifis ricopre il ruolo di vero antagonista nella serie nata dalla mente del compianto Kentaro Miura, e nonostante all’inizio appaia come una figura positiva, che instilla fiducia nei propri amici, e questi aspetti positivi vengano esaltati dal simbolismo del colore bianco dei suoi abiti e della sua armatura, di fronte al potere non esita a sacrificarli.

Grifis è un personaggio complesso, in costante contrapposizione con Gatsu, e un artista, appassionato dell’opera, ha voluto ritrarlo soffermandosi proprio sulla dicotomia data dall’aspetto luminoso e raggiante che appare all’esterno, e ciò che la sua anima oscura sia stata in grado di generare.

Nella splendida illustrazione di Renan Boé che potete vedere in fondo alla pagina, si nota infatti Grifis, senza elmo ma con indosso la sua armatura, quasi candida, e sullo sfondo l’avvento dell’Eclissi che porta ombra e morte nel mondo fisico. E voi cosa ne pensate di questo ritratto di Grifis? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto.

In conclusione vi lasciamo ad una fanart di Gatsu in un raro momento di tranquillità.