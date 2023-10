Berserk: un momento di pace per Gatsu nella statua di Eagle Dark Studio

Gatsu, il Guerriero Nero, ha sempre dimostrato un grande talento sul campo di battaglia, e si è distinto anche all’interno della Squadra dei Falchi guidata dal suo caro amico Grifis, riuscendo a sconfiggere un centinaio di uomini da solo, nel bosco e di notte. Un’impresa che ha sfinito il protagonista di Berserk, come mostra una nuova statua.

La sequenza di eventi dipinta poco fa si riferisce a quanto avvenuto nei capitoli 18-20 del manga di Kentaro Miura. In quelle tavole l’allora ventisettenne mangaka ritrae i ricordi di Caska riguardanti il primo incontro con Grifis, poco dopo che, nel presente, Gatsu le aveva salvato la vita da Adon. Qualche istante più tardi, però, i due si ritrovano contro i soldati nemici, e vista l’apparente situazione di svantaggio devono far affidamento sulle loro capacità in battaglia.

È qui che Gatsu dà la prima grande prova di essere uno dei migliori guerrieri, se non il migliore, della Squadra dei Falchi, facendo fuori la stragrande maggioranza dei nemici con una spada, che ricordiamo, non era ancora l’iconica Ammazzadraghi. Si tratta senza ombra di dubbio di una delle imprese più significative dell’opera, e un passo in avanti importante per l’arco evolutivo del protagonista.

Alla fine, proprio quando le prime luci dell’alba lo colpiranno mentre è appoggiato al tronco di un albero, stremato e ricoperto di sangue, Gatsu avrà qualche momento di pace, che gli artisti di Eagle Dark Studio hanno voluto immortalare nella statua che potete vedere in fondo alla pagina. Caratterizzata da una grande cura nella resa dell’armatura e dei particolari del design di Gatsu, la figure presenta anche l’aggiunta di gadget sostituibili o supplementari, come l’elmo da applicare sulla testa.

Alta 42 centimetri, la statua arriverà sul mercato nei primi mesi del 2024, ma è già prenotabile al prezzo di 635 euro. Come di consueto diteci cosa ne pensate nei commenti. In conclusione, ecco la data d’uscita del capitolo 375 di Berserk.