Berserk: ecco la pagina a colori e la copertina del nuovo capitolo!

Dall'agosto dello scorso anno sono passati parecchi mesi, eppure di Kentaro Miura, almeno fino a inizio mese, non è saputo più nulla. Poi i primi di aprile la rivista Young Animal di Hakusensha ha rivelato che Berserk sarebbe tornato a fine aprile, precisamente il 26, con il capitolo 358. Manca quindi un solo giorno all'arrivo ufficiale.

Come succede spesso, il nuovo numero di Berserk è stato leakato in rete e iniziano a trapelare i primi dettagli. Per il capitolo 358, che segnerà anche l'inizio del volume 41, il manga di Kentaro Miura ha anche ricevuto uno spazio in copertina, condiviso con un'altra serie (Un Marzo da Leoni) e con cui crea una bel contrasto per quanto riguarda i toni e i colori usati.

Invece il capitolo 358 vero e proprio si apre con una pagina a colori. Stavolta è presente, naturalmente, il solo protagonista di Berserk, Gatsu. L'uomo indossa l'iconica armatura nera, mentre al centro campeggia il logo rosso del manga. In basso a sinistra invece si può vedere, in miniatura, la prima versione della copertina del numero 40 del tankobon. Naturalmente, considerata la saga che è stata mostrata negli scorsi capitoli, le protagoniste dell'illustrazione sono Farnese e Schierke. Quanto attendete il ritorno di Berserk? E su cosa si concentererà Miura per la prossima fase?