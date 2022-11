Berserk: in vendita una saporosa edizione limitata del capolavoro di Miura

Berserk ha perso il suo papà, con lacrime di dispiacere da parte dei fan del maestro e non solo da loro. Ciò non leva che il mondo abbia anche avuto la forza di rialzarsi e di continuare ad offrire il proprio amore per il popolarissimo seinen.

Di quest'ultimo se ne parla con cura nella nostra storica recensione del manga di Berserk. Tra il continuo del manga e la riproposizione dei tre lungometraggi Berserk - L'epoca d'oro nel taglio di una serie anime, nel modo dell'editoria non mancano interessanti iniziative che non passaranno inosservate ai fan del brand.

Tra queste vi è quella di Planet Manga, di Panini Comics, che ci propone di prepararci all'eclisse! Berserk Deluxe Eclipse Limited, un'edizione esclusiva del primo numero della versione definitiva di Berserk, sta arrivando in Italia in tiratura limitatissima di ben sole 216 copie. Il prodotto si presenta massiccio e di qualità. La copertina è rigorosamente rosso sangue e tra i titoli e il nome dell'autore appare un bejelit sia avanti che dietro. Più precisamente, come da foto in fonte Facebook, dietro appare Pak sopra il magico ciondolo, 'incorniciati' dalla firma di Kentaro Miura. L'esclusiva edizione conta ben 696 pagine ed è venduta al prezzo di 200 euro. Il link della vendita sarà completamente accessibile da martedì 29 novembre 2022 alle ore 10:00 tonde.

Cosa ne pensate di questa nuova edizione del manga di Kentaro Miura? Nel frattempo potrebbe interessarvi la lettura del nostro speciale su cosa leggere se fan di Berserk.