Berserk ancora in pausa: annunciato un nuovo stop anche a inizio agosto

La rivista Young Animal è supervisionata dalla casa editrice Hakusensha. Ormai è ben nota per aver sfornato tanti titoli, ma nessuno di questi è famoso come Berserk, il manga del leggendario Kentaro Miura ora passato nelle mani dell'amico e collega Koji Mori, degli allievi di Studio GAGA e della redazione di Young Animal.

La rivista ha cadenza quindicinale, pertanto esce soltanto due volte al mese. Lo stesso vale quindi per Berserk, col manga che può fare massimo due pubblicazioni mensili. Tuttavia, Berserk non è un manga che viene pubblicato regolarmente: sia quando se ne occupava Kentaro Miura sia adesso, l'opera viene pubblicata a fasi alterne e non con un calendario fisso. Tuttavia, la produzione di Mori e Studio GAGA sembra procedere più speditamente rispetto agli anni scorsi.

Ciononostante, è già sicuro che Berserk non è previsto per luglio, ma l'uscita del nuovo numero di Young Animal cristallizza la situazione anche per agosto. Il manga di Berserk non sarà presente nel numero di Young Animal 16/2023 del 10 agosto 2023, facendo quindi slittare ancora una volta l'uscita del prossimo capitolo.

Berserk 373 è stato pubblicato a fine maggio, quindi ormai due mesi fa, con Gatsu e gli altri di nuovo attanagliati dal pericolo, ma i lettori dovranno ancora attendere. La prossima data utile è quindi il 24 agosto 2023, ma ulteriori informazioni trapeleranno dal prossimo numero della rivista, dove verrà annunciata l'uscita di Berserk 374 oppure confermata un'ulteriore pausa e quindi un'uscita a data da destinarsi.