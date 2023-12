Berserk ancora in pausa: quando uscirà il capitolo 376?

Da diverse settimane i lettori di Berserk sanno che non avranno un nuovo capitolo del manga entro la fine del 2023. L'attenzione dei fan si è quindi spostata sul mese di gennaio 2024, ma, secondo nuove indiscrezioni, la pubblicazione potrebbe slittare ancora.

Come riportato da MangaMogura, Berserk 376 non sarà presente nel numero di Young Animal in uscita il 12 gennaio. Al momento attuale, l'unico spazio rimasto al nuovo capitolo dell'opera di Miura per essere pubblicato a gennaio è la seconda pubblicazione mensile della rivista Young Animal. Per questo motivo, in molti stanno abbandonando le speranze di poter leggere le nuove avventure di Gatsu prima di Febbraio 2024.

Il capitolo 375 di Berserk è stato pubblicato il 10 novembre 2023. Ciò significa che quando il capitolo 376 verrà pubblicato saranno passati almeno due mesi dall'uscita di quello precedente. Tuttavia, considerando il ritmo di pubblicazione della serie, sopratutto dopo la dipartita del creatore dell'opera, questo periodo non può essere considerato eccessivamente lungo.

Eppure, qualche fan sta cominciando a dubitare della stabilità editoriale di Berserk. Vogliamo ricordare però che è stato assicurato da diversi mesi che nel 2024 uscirà il volume 43 della serie. Questo dovrebbe fornire a scettici delle garanzie, e rassicurare tutti quelli che hanno paura di una pausa prolungata nella pubblicazione.

Quindi cosa dobbiamo aspettarci? È ancora possibile che il capitolo 376 di Berserk arrivi a gennaio 2024, ma è altrettanto probabile che dovremmo aspettare febbraio per mettere le mani sul nuovo episodio del manga. In ogni caso, non c'è motivo di preoccuparsi: la pubblicazione della serie è ancora in corso, e Studio Gaga e Kouji Mori stanno facendo del loro meglio per rispettare le volontà di Kentarō Miura.