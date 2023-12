Berserk va di nuovo in pausa: rinviato al 2024 il capitolo 376

Ora è ufficiale: Berserk si ferma di nuovo. Come già ipotizzato dai lettori, il capitolo 376 del manga di Kentarō Miura, rilevato alla morte dell'autore dal collega e amico fraterno Koji Mori, non sarà presente nel prossimo numero del settimanale Young Animal, in uscita il 22 dicembre in Giappone. Una notizia che era nell'aria, ma che non rincuora di certo i lettori.

Come ormai gli appassionati di Berserk sanno (purtroppo) da anni, i tempi di serializzazione del manga non lasciano spazio a certezze, tanto sugli intervalli temporali tra l'uscita di un capitolo e quello successivo, quanto sul numero stesso di pubblicazioni nel corso di un dato periodo. Logiche, queste, che con l'avanzare della malattia di Miura sono diventate sempre più arbitrarie, ma che dalla sua scomparsa sembrano ora andare incontro a tempistiche ancora più frastagliate. Basti pensare che in tutto il 2023, lo Studio GAGA ha dato alle stampe solamente 4 capitoli del manga.

A questo punto una domanda sorge spontanea: quando finirà Berserk? Per Koji Mori la parte finale del manga terrà impegnati gli autori dello Studio GAGA per circa 10 anni. Ma è naturale pensare che in virtù di ritmi così compassati – per non dire rarefatti - l'iter editoriale dell'opera potrebbe davvero prolungarsi oltre questo (comunque esteso) lasso temporale. Senza neanche garantire una conclusione alla storia, quantomeno non nel prossimo decennio.

Eppure Berserk è appena entrato in una fase cruciale della sua storia. Nel capitolo 375, il secondo di un nuovo ciclo intitolato “Arco dell'esilio orientale”, è stata messa molta carne al fuoco: Gatsu, sempre più vittima di un distacco da Caska percepito ormai come insormontabile, si lascia catturare senza opposizioni dal Generale Daiba (ex-tenente del temibile Ganishka) mentre approda insieme ai suoi compagni in un continente inedito.

Gli interrogativi, così come le curiosità, affollano le menti dei lettori. Anche perché le premesse per proseguire adeguatamente la storia di Miura e onorare nel contempo l'eredità che ci ha lasciato, ci sono tutte. Bisogna solo che tali questioni si traducano in una serializzazione più periodica e costante.