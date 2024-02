Berserk, perché l'anime del 2016 è stato così tanto criticato dai lettori del manga?

In attesa di scoprire come se la caverà Berserk: Black Swordsman, i fan sono ancora scottati da come sono andate le cose con il Berserk del 2016, un anime che ha sorpreso in negativo in ogni suo aspetto. Quali sono i motivi che hanno decretato il suo fallimento? Attenzione agli spoiler che seguiranno su Berserk!

La CGI

A differenza del Berserk del '97, l'adattamento del 2016 è caratterizzato da un uso approssimativo della CGI, che ha rovinato ogni sequenza di combattimento, risultando più una miscela di sequenze dall'impatto grafico paragonabile alla vecchissima Playstation 2 che un anime di qualità. Inoltre, il manga di Kentaro Miura è conosciuto per le dettagliatissime illustrazioni del compianto mangaka e portarle su schermo in questo modo indegno ha segnato l'insuccesso immediato dell'anime.

I tagli alla trama

Berserk 2016 ha saltato più di un momento cruciale del manga, con modifiche e tagli dannosi alla godibilità complessiva dell'opera. L'arco del "Black Swordsman" è stato omesso quasi del tutto, così come l'intera trama legata al "Lost Children". In questo modo, lo spettatore non riesce neanche a percepire una crescita e sviluppo da parte di personaggi fondamentali, primo fra tutti Guts, il protagonista!

La censura

L'attacco a Casca e diverse sequenze riguardanti altri personaggi femminili sono oscurati con delle ombre, indebolendone l'intensità. Questo è un altro esempio di quanto la natura cupa e cruda dell'opera originale siano state notevolmente ridimensionate.

Per chiudere, quindi, il Berserk del 2016 perde il confronto se paragonato sia all'anime del '97 sia ai film dell'Epoca D'oro, realizzati splendidamente da Studio 4°C.

Non resta che sperare che qualche altro studio d'animazione si prenda un giorno la briga di animare al meglio una delle avventurare più importanti e impattanti dell'intera industria manga.