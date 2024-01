Berserk, perché il capitolo 376 tarda a uscire? Le parole di Koji Mori fanno chiarezza

Da poco la community di appassionati è stata sorpresa dall'ennesima cattiva notizia. Berserk 376 non uscirà nemmeno a febbraio 2024, per cui la finestra d'uscita slitterà ai prossimi numeri di Young Animal in arrivo a fine febbraio e inizio marzo. Ma perché tutto questo ritardo? Un'intervista rilasciata da Koji Mori fa chiarezza sulla questione.

Sono passati ormai diversi mesi dall'uscita del capitolo 375, ma di Berserk non c'è ancora nessuna traccia. Quest'anno il manga non ha ancora fatto il suo debutto e i lettori sono preoccupati per le condizioni del manga passato nelle mani di Mori-sensei e Studio GAGA in seguito alla tragica scomparsa di Kentaro Miura. Il motivo di una pubblicazione così lenta potrebbe essere stato svelato dallo stesso autore.

In un'intervista rilasciata nelle scorse settimane Koji Mori ha parlato del finale di Berserk, ma non solo. Il maestro, amico di fiducia del compianto Miura, ha già un'idea di quanti anni e volumetti ancora ci vorranno per portare a termine il progetto, ma il lavoro non è così semplice. Il lascito di Kentaro Miura non è completo e Mori ha rivelato che "ci sono ancora parti in cui la storia non ha senso". È su queste specifiche parti che GAGA e Mori collaborano per consolidare il lavoro originale.

Decifrare il lavoro di Kentaro Miura, che a Mori rivelò il finale di Berserk, non è semplice. Lo stesso Mori ammette di avere ancora molto da scoprire sulla scrittura dell'amico e che la decifrazione sei suoi scritti non è assolutamente semplice. Che Mori possa procedere con sue idee, però, è "assolutamente impossibile". Che Mori e GAGA si siano trovati dinanzi a una scena di difficile comprensione e che dunque sia questo il motivo per cui Berserk 376 tarda a uscire?