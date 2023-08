Berserk: ecco perché non ne vedremo mai una serie animata completa!

In occasione dell'annuncio della riedizione dei film su Berserk in blu-ray, andiamo a parlare di un altro adattamento animato che riguarda una delle opere migliori della nona arte e della narrativa in generale. Datato 2016, si tratta di un flop totale che il capolavoro di Miura non meritava. Capiamo le ragioni di questo fallimento.

La produzione viene affidata a Studio GEMBA e Millepensee, colpevoli della rovina della serie. Contando attualmente due stagioni, la terza non verrà mai realizzata. L'anime tratta il combattimento tra Gatsu e l'inquisitore Mozgus, del ritorno di Grifis sulla terra e la consegna dell'armatura del Berserk da parte di Flora.

Bene, arrivati a questo punto, perché gli studio che si sono occupati della produzione e animazione sono stati il problema fondamentale? L'anime cerca di unire CGI e animazione 2D ispirandosi alla trilogia di lungometraggi, ma il risultato è a dir poco pietoso, dilettantistico. Nonostante la sceneggiatura e il doppiaggio riescano, più o meno, a trasmettere le forti emozioni dell'opera originale, la grafica rovina tutto, rendendolo un'anime inguardabile. Possiamo fare un paragone videoludico con Pokémon Scarlatto e Violetto, dove la grafica è così scadente da rovinare anche gli spunti interessanti della trama, un'agonia. Bene, quindi è tutta una questione di animazione? Purtroppo no. Passando infatti alla sinossi, l'Arco dei Bambini Perduti riceve numerosi tagli, con scelte, poi, di character design che riguardano gli Apostoli abbastanza discutibili.

Insomma un flop totale. Non sappiamo se Berserk riceverà mai un adattamento animato, ma una cosa è certa: chi ne prenderà in mano la produzione deve essere consapevole di star giocando col fuoco e forse molti Studio ne sono consapevoli. Forse nessuno vuole prendersi la briga di trattare un opera così complessa, sia tematicamente che graficamente. Ricordiamoci che Miura era un mostro di tecnica e alcune tavole sarebbero davvero ostiche da adattare, per non parlare del fandom, pronto a mandare al rogo chiunque realizzi un prodotto non all'altezza. C'è da dire anche che i temi trattati sono "poco vendibili" al grande pubblico (violenze carnali, tentati suicidi, massacri), ma proprio loro sono l'anima dell'oscurità di Berserk e la censura sarebbe un delitto. Che sia più adatto un film live-action come Ichi The Killer? Chi lo sa.

E voi cosa ne pensate, avete visto quest'anime? Fatecelo sapere con un commento! Inoltre se siete fan di Berserk non perdetevi queste nuove figure di Gatsu e Grifis di Tamashii Nation.