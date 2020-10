Quanto pesa la spada di Gatsu? Una coltelleria ha provato a forgiare lo spadone di Berserk

Diciamocela tutta, la spada di Berserk è una delle più iconiche al mondo, una vera e propria Ammazzadraghi che ha fatto da ispirazione persino a una delle armi del del celebre Demon's Soul. Ma quanto pesa realmente? Qualcuno si è posto la domanda e ha provato a rispondere a modo proprio.

Il ritorno del capitolo 362 di Berserk ha fornito un interessante flashback sul passato del Cavaliere del Teschio. I protagonisti, infatti, si sono recati presso il fabbro che, tanti anni prima, costruì la celebre Armatura del Berserk. Ma a proposito di fabbri, tornando indietro nella storia, non possiamo non ricordare la figura di Godo, colui che forgiò la famosa Ammazzadraghi per un signore locale che tuttavia non riuscì mai a impugnare. Gatsu fu l'unico a brandire quel mitico spadone in grado di fare a pezzi gli apostoli, nonché una delle poche armi in grado di ferire persino la Mano di Dio.

La Coltelleria Zoppi, armata di creatività e tanta forza di volontà, ha deciso così di provare a forgiarla con acciaio vero e il risultato è riassunto nel video disponibile in cima alla pagina. L'enorme ricostruzione della spada è stata realizzata per la precisione in acciaio c-45 temperato con un manico in acciaio inox, per un peso complessivo di oltre 90 Kg. Nonostante sia probabile che la reale Ammazzadraghi pesi intorno ai 100-200 Kg, la ricostruzione della Coltelleria suggerisce un peso minimo per lo spadone che già di per sé è difficilmente utilizzabile anche solo nei suoi 90 Kg.



E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare forgiatura? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.