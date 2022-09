Berserk, Planet Manga annuncia la nuova edizione: copertina in similpelle e 50€ a volume

L'edizione italiana di Berserk risale a diversi decenni fa. Per questo il manga di Kentaro Miura, ora nelle mani di Koji Mori e Studio GAGA, ha visto edizioni molto particolari nel corso della sua storia italiana. Come è stato annunciato tempo fa da Planet Manga, però, è in arrivo un'edizione davvero di lusso.

Sulle pagine social di Planet Manga è apparso il simbolo dell'eclisse, impresso sul corpo di Gatsu e Caska, per annunciare l'arrivo di una nuova edizione di lusso di Berserk. I post social rimandano ad Anteprima 373, che anticipa le uscite di novembre 2022, dove saranno descritti i dettagli principali dei nuovi volumi che saranno disponibili in fumetteria nei prossimi mesi.

Berserk Deluxe Edition viene descritta da Planet Manga come "l'edizione definitiva in dodici lussuosi volumi del capolavoro di Kentaro Miura". Ogni volume sarà composto da 696 pagine in formato 17,5 x 25,4 centimetri con rilegature in cartonato al prezzo di 50€ l'uno. Saranno presenti anche le illustrazioni a colori originali. Ogni volume, quindi, conterrà tre volumi dell'edizione originale e quindi dovrebbe contenere le storie narrate fino al volume 36 di Berserk

Il primo volume di Berserk Deluxe Edition arriverà a novembre 2022 mentre nulla è stato detto sulla cadenza di pubblicazione. L'edizione sarà disponibile in fumetteria, in libreria e online. Tempo fa invece Planet Manga aveva portato i cofanetti di Berserk.