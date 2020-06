Berserk: la PlayStation 5 entra nel mondo dark fantasy al fianco di Gatsu con una fanart

Ormai si è aperta la sfida tra PlayStation 5 e Xbox Series X anche sul fronte del design dopo che Sony, con una video presentazione, ha svelato la silhouette della sua nuova console. Qualche fan l'ha apprezzata, qualcun altro meno ma in ogni caso non sono mancati i meme che hanno visto la PS5 arrivare in altri mondi ed è accaduto anche con Berserk.

Cos'ha a che vedere il manga di Miura con la console che arriverà a breve sui mercati? Ce lo mostra il fan Berserker_1987 che su Instagram ha postato una foto diventata velocemente virale. Come sapete, in Berserk Gatsu porta con sé un enorme spadone denominato Ammazzadraghi e che più volte gli abbiamo visto usare a destra e a manca. Secondo il fan, la spada poteva ricevere un design più moderno e quindi una rivisitazione, portando a effettuare una fusione col design della PS5.

Come potete vedere nell'immagine in basso, Berserker ha sostituito la lama di Ammazzadraghi con la silhouette della PlayStation 5, realizzando una spada dall'aspetto moderno. A quel punto però non è detto che Gatsu pensi ancora di sferrarla contro mostri e demoni che lo inseguono dato che potrebbe usarla per fare una bella partita a Crash Bandicoot 4 da poco annunciato. Vi piace questa versione dell'iconica spada di Berserk?