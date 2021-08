Berserk: presentato uno speciale artbook dedicato all'opera di Kentaro Miura

La morte di Kentaro Miura ha lasciato un vuoto nel mondo del fumetto giapponese, e mentre la community attende la pubblicazione del capitolo 364, previsto per il 10 settembre 2021. In concomitanza col ritorno del manga, verrà inaugurata anche una mostra commemorativa a Tokyo, dove sarà possibile acquistare un artbook contenente materiale inedito.

Dal 10 al 23 settembre The Great Berserk Exhibition, Kentaro Miura: 32 Years of Artistry, si terrà nella sala A del complesso Sunshine City, nel quartiere Ikebukuro della capitale edoniana. Finora non è stato specificato se tale mostra dedicata allo straordinario lavoro del maestro Miura uscirà mai dal Giappone, ma la casa editrice Hakusensha ha presentato un volume celebrativo, al prezzo di circa 30 euro, con molti disegni e illustrazioni firmate dal mangaka e mai pubblicate prima.

Gli appassionati potranno ripercorrere tutta la drammatica e preziosa storia di Gatsu, dagli albori passati con i compagni della Squadra dei Falchi, fino all'oscuro e pericoloso viaggio per vendicarsi di Grifis, attraverso le copertine dei tankobon pubblicati. Inoltre, come precisato nel post che trovate in calce, sarà presente un'intervista inedita, dove potrebbero emergere importanti dettagli riguardanti Miura stesso e il futuro dell'opera.

Ricordiamo che l'anteprima del capitolo 364 contiene spoiler impressionanti, e vi lasciamo scoprire chi è attualmente il personaggio più forte di Berserk.