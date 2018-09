Berserk: pubblicato video promozionale live-action per celebrare il 40° volume del manga

Il 19° numero della rivista Young Animal di Hakusensha ha rivelato che il manga “Berserk” di Kentaro Miura riceverà oggi un video promozionale live-action per commemorare l'uscita del 40° volume del manga.

Il sito web ufficiale della serie pubblicherà il video in questione, insieme ad un make-off e ad un'intervista.

Il manga, nato dalle mani di Miura, uscì per la prima volta nel 1989 sulla rivista Young Animal di Hakusensha. La pubblicazione del titolo, che, recentemente, si fermò nel giugno del 2017, riprese diversi mesi dopo, il 22 dicembre. Hakusensha ha pubblicato il trentanovesimo volume di Berserk in Giappone nel giugno 2017.

In Italia è edito da Panini Comics – Planet Manga, il quale ha pubblicato l’ultimo volume il 15 marzo del 2018. Di seguito trovate la sinossi dell’ultimo tankobon:

“Torna il capolavoro Fantasy di Kentaro Miura! In questo numero, Gatsu, Caska, Shilke, Isidoro e gli altri avventurieri saliti a bordo della nave di Roderick, arrivati sull’isola di Skelig, cercheranno di raggiungere il villaggio degli elfi. Prima di riuscire a incontrare il "Re della tempesta di petali", però, dovranno superare le trappole e i guardiani che proteggono la loro meta”.

La storia di Berserk, in generale, segue Guts, un guerriero sovrumano e potente che brandisce una spada dalle enormi dimensioni, il quale vaga per un oscuro mondo medievale pieno di demoni, nobili corrotti e decadenti e altri orrori. Ogni notte, viene assalito dai demoni, attratti essi dalla maledizione che l'uomo possiede. Guts si fa strada attraverso il mondo al fine di trovare e uccidere un ex amico ormai demone, che gli ha portato via tutto.

Hakusensha ha anche pubblicato il primo romanzo nel franchise di Berserk, Berserk: Flame Dragon Knight, nel giugno 2017. Makoto Fukami ha scritto il romanzo, che presenta una storia originale incentrata sul personaggio di Grunbeld.

L’ultimo capitolo, il 357, è uscito lo scorso 24 agosto.