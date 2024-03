Berserk, qual è il reale sogno di Griffith? La spiegazione dietro la sua metamorfosi

Nell'ideazione di Gatsu e Griffith, Kentaro Miura ha inserito molti tratti puramente umani, sottolineando le loro rispettive debolezze e forze. Griffith, presentato come un grande capitano di cui fidarsi e che avrebbe aiutato i compagni ad arrivare al successo, si è rivelato un mostro egoista, capace di stravolgere l’intero mondo di Berserk.

Griffith, però, non ha mai nascosto il suo vero sogno: possedere e governare un regno, creandolo dalle fondamenta. Per perseguire questo desiderio il capitano della Squadra dei Falchi si è impegnato molto, dimostrando pragmatismo, strategia organizzativa, grandi abilità al comando e carismatiche che gli hanno consentito di avvicinarsi sempre di più alle alte sfere di potere delle Midlands, come quando sedusse la Principessa Charlotte.

Tuttavia, il passo decisivo verso il raggiungimento del suo reale obiettivo è stata la sua ascesa a membro della Mano di Dio, la sua metamorfosi da Griffith, o dall’ombra del grande condottiero che era stato, a Phemto, una creatura estremamente potente e brutale sacrificando tutti i suoi compagni, ad eccezione di Gatsu e Caska, rimasti pesantemente stravolti dall’Eclissi.

Avendo fallito attraverso vie più tradizionali, Griffith scelse di rinascere come essere superiore, per poi fondare una nuova squadra con la quale governare Falconia, città nella quale ha creato riparo a tutti gli abitanti delle Midlands che ne avevano bisogno dagli invasori dell’impero Kushan. Infine, sembra quindi che Griffith abbia raggiunto ciò che voleva, sebbene per farlo si sia macchiato di azioni terribili e raccapriccianti.

In conclusione, ecco i 5 personaggi più potenti di Berserk, e la cronologia di tutta la storia di Gatsu.

Su Ridi che è meglio è uno dei più venduti di oggi.