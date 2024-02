Berserk: qual è il tema più rappresentativo dell'oscuro racconto di Gatsu?

Iniziata nel 1989 sulle pagine della rivista Monthly Animal House e successivamente passata a Young Animal, la serie Berserk è diventata una delle più amate della categoria seinen, e in seguito alla morte di Kentaro Miura ha acquisito ancora più popolarità a livello mondiale, riaccendendo l’interesse verso le tematiche affrontare dal maestro.

Nel corso dell’oscuro viaggio di vendetta intrapreso da Gatsu nei confronti del suo vecchio amico Grifis, i lettori hanno potuto osservare attentamente gli orrori derivanti dall’Eclissi e dalla sovrapposizione di piani d’esistenza. Come esistono creature affascinanti e tendenzialmente benevole esistono anche mostri guidati dalle passioni e dalla violenza, pronti a cacciare e perseguire Gatsu, ormai un uomo marchiato e dannato.

Nonostante questa dedizione alla rappresentazione della continua e perpetua lotta al male, Miura ha reso evidente, più volte, come il motore della narrazione non è la sete di vendetta del protagonista, ma la speranza che si ritrova nella costruzione di nuove amicizie, nel riconoscere le proprie responsabilità come il desiderio di raggiungere un futuro migliore anziché un peso. L’intento di Miura non era glorificare la violenza, per quanto l’abbia resa memorabile in alcune delle migliori tavole della storia, ma esplorare a fondo le cause e i risultati della decisione di agire con aggressività.

Gatsu uccide e stermina mostri, demoni e apostoli per proteggere chi ama, ed è disposto a sacrificare l’integrità del proprio corpo e la propria salute per farlo, e questo denota anche un’attenzione da parte dell’autore nel rappresentare le brutali conseguenze degli scontri violenti. L’incontro con tutti i personaggi comprimari che ora formano la sua squadra, e il ritrovato amore per Caska hanno riacceso la speranza in Gatsu, e ci auguriamo che anche nel viaggio verso il nuovo continente il Guerriero Nero possa trovare la stessa intensità emotiva che lo spinga ad agire per il meglio e in nome del bene.

In conclusione, ricordiamo che il capitolo 376 di Berserk non arriverà prima di marzo 2024, e vi lasciamo ad una straordinaria statua da collezione dedicata a Gatsu.