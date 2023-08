Berserk, quando esce il prossimo capitolo del manga? L'uscita salta anche ad agosto

Lo stop dato dalla morte di Kentaro Miura non ha fermato il manga di Berserk. Dopo diversi mesi d'attesa, gli appassionati hanno ritrovato l'epica storia oscura di Gatsu, alla ricerca di vendetta contro Griffith. Il protagonista era pronto per nuovi eventi, che si stavano tenendo all'isola degli elfi e che sono stati raccolti da nuovi autori.

A portare avanti Berserk ci stanno pensando Koji Mori e Studio GAGA, con la collaborazione della redazione di Hakusensha. Così, il racconto è proseguito, naturalmente sempre con tempi di realizzazione incerti e con una cadenza non meglio specificata. La rivista Young Animal, che viene pubblicata due volte al mese, aggiorna di volta in volta i fan sull'uscita di Berserk.

Era già noto che Berserk sarebbe stato in pausa a inizio agosto, un annuncio inserito proprio sullo scorso numero della rivista, che rimandava ulteriormente il prosieguo dell'assalto sulla nave. Quando esce il manga di Berserk? Il prossimo capitolo sembra ancora lontano: per il momento, infatti, non esiste una data di uscita definitiva e i fan non possono fare altro che sperare di ottenere nuove informazioni dalla rivista ogni due settimane.

Con il numero 16 di Young Animal, la rivista ha annunciato che Berserk non verrà pubblicato neanche il 25 agosto e adesso, quindi, toccherà aspettare la fine del mese per sapere se il manga di Mori e Studio GAGA tornerà quantomeno per settembre. Per il momento, quindi, nessuna novità importante per i lettori dei capitoli, fermi da fine maggio 2023.