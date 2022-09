Berserk, quando finirà il manga di Kentaro Miura e Koji Mori?

Sembrava tutto concluso con Berserk capitolo 364, l'ultimo capitolo disegnato da Kentaro Miura. La morte di un mangaka in Giappone solitamente segna anche la fine della serie che portava avanti, ma non in questo caso. Un anno dopo, la casa editrice Hakusensha ha preso una decisione storica, decidendo di portare avanti Berserk.

La collaborazione di Koji Mori e di Studio GAGA sta producendo nuovi capitoli del manga, riprendendo lì dove si era dovuto fermare Miura. Molti appassionati hanno sempre pensato al finale di Berserk con illustrazioni, ma il dubbio è sempre stato il quando. E ora ragioniamo proprio su questo: quando finirà il Berserk di Kentaro Miura e Koji Mori?

Kentaro Miura produceva capitoli molto più lentamente. Si era infatti arrivati al ritmo di pochi capitoli l'anno, o 3 o 4 nella migliore delle ipotesi. Invece Koji Mori sta procedendo molto più speditamente. Il mangaka sostituto sta permettendo la produzione di almeno un capitolo al mese in media, se non anche qualcosina in più.

Inoltre, Koji Mori non aggiungerà altri contenuti, limitandosi a ciò che ricorda delle discussioni con il suo caro amico Kentaro Miura. Ciò vuol dire che il finale di Berserk è vicino, anche basandosi sulle dichiarazioni fatte dall'autore quando ha preso in carico il lavoro. Di questo passo, sarebbe plausibile vedere una conclusione nel giro di cinque anni: con la fine della saga dell'isola degli elfi ormai in arrivo, resta infatti soltanto l'ultimo viaggio di Gatsu.

Quindi, secondo noi, Berserk potrebbe finire tra il 2024 e il 2026, a seconda della grandezza dell'ultima saga del manga.