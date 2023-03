Berserk: la rabbia di Gatsu nella figure di ST Studio

Berserk è un'opera che non ha bisogno di molte presentazioni visto la fama che precede il capoalvoro di Kentaro Miura, oggi ereditato dall'amico Kouji Mori e dagli assistenti dello STUDIO GAGA. A stupire, tuttavia, è l'enorme mole di oggetti di merchndising che emergono settimanalmente.

Per chi non lo sapesse, ad oggi Berserk vanta più di 55 milioni di copie vendute in tutto il mondo e la cifra continua a lievitare grazie all'imponente numero di appassionati situati in tutto il globo. Questo successo ha garantiscono anche al merchandising di crescere, come dimostrano i modellini in scala che alcuni studi dedicati realizzano saltuariamente.

L'ultimo di questi è a cura di ST Studio che ha voluto celebrare Gatsu nella sua iconica armatura, in sella ad un lupo, in una figure alta ben 56cm e disponibile al costo complessivo di 445 euro, di cui 150 da scalare al momento del preordine. Ad ogni modo, potete apprezzare voi stessi questa statuetta da più angolazioni tramite la galleria di immagini allegata in calce alla notizia. Se il prezzo vi sembra a dir poco eccessivo, ecco a voi un'altra figure con Gatsu in armatura più economica.

