Berserk, la reazione di Guts è un colpo al cuore per i fan!

Il Capitolo 359 di Berserk è arrivato facendo anche un po' di rumore, considerando la portata che riscuote il manga di Kentaro Miura. Ma in particolare, nell'ultimo numero, un tripudio di fortissimi sentimenti colpiscono il protagonista, in una resa che ha toccato persino il cuore del lettore.

Guts è una persona a tratti fredda, difficile da descrivere per via di una caratterizzazione molto complessa, studiata e forgiata sul campo di battaglia insieme ai suoi compagni e poi nel suo lungo percorso di redenzione. Ne ha viste tante, e altrettante ne abbiamo seguito con lui durante il suo viaggio per far tornare Caska in sé. E ci è riuscito, le sue fatiche hanno finalmente trovato compimento, ma non nel modo che si aspettava, o meglio, sperava.

La guerriera è tornata in sé stessa, e Miura ci mostra con piacere e orgoglio tutti i lati del suo carattere tornati al proprio posto: un soldato abile ma gentile, ma soprattutto grata per tutto ciò che la compagnia ha fatto per lei durante il viaggio. Così, dopo aver finito il primo giro di incontri, tocca al momento che tutti stavano aspettando in un tripudio di ansia, il loro incontro, l'attesissima riunione. Ma non è stata colma di gioia, anzi, la disperazione di Guts pervade una meravigliosa tavola nel momento in cui il trauma torna per un momento nella mente di Caska alla sua vista, sfoderando la più triste espressione dello spadaccino nero che abbiamo mai visto.

Le reazioni sul web sono state praticamente unanime, un colpo al cuore che ha toccato chiunque, una sofferenza che il sensei è riuscito a farci toccare con mano. E a voi, invece, che effetto ha fatto il disperato e sofferente volto di Guts? Raccontateci le vostre impressioni con un commento a caldo qua sotto!