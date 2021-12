Berserk: la reazione di Morikawa all'ultimo capitolo del compianto amico Miura

La perdita di un artista come Kentaro Miura ha lasciato un segno, profondo, nel settore del fumetto giapponese. Il creatore di Berserk, un’opera violenta, intricata, complessa e artisticamente eccelsa, ci ha lasciati con un capitolo estremamente significativo, sul quale si è voluto esprimere anche il suo caro amico George Morikawa.

Per quanto i loro lavori siano diversi sotto ogni punto di vista, da una parte abbiamo infatti una storia dark fantasy con demoni, magie e combattimenti all’arma bianca, e dall’altra uno spokon avvincente che segue il cammino del pugile Ippo Makunouchi, Kentaro Miura e George Morikawa hanno istaurato nel corso degli anni un legame piuttosto solido.

In seguito alla morte di Miura, Morikawa non ha esitato ad esternare le proprie emozioni e a ricordare l’importanza di un mangaka del genere nel vasto panorama delle produzioni odierne. Il tributo più recente ha riguardato il capitolo 364 di Berserk, ultimo ad avere la firma di Miura, ricordato ancora una volta con affetto da Morikawa, che nel post riportato in calce ha scritto: “rimane solo un forte senso di solitudine…”.

