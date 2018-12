Berserk, le reazioni dei fan dopo il sondaggio di Netflix!

I fan sperano vivamente che Netflix focalizzi la sua attenzione sul Berserk , ora che addirittura lo stesso Shankar ha manifestato il desiderio di voler far tornare in vita la serie. Questa novità sembra solo la punta dell'iceberg quindi non c'è ancora di che preoccuparsi; è probabile che ci sia qualcosa di più dietro questo sondaggio. Non ci resta che aspettare e vedere come si evolverà il tutto.

Netflix ha sicuramente stupito più di una volta i fan, grazie alla produzione o proposte di serie come Castlevania e Devil May Cry , così come l'acquisizione dei diritti di Devilman: Crybaby, Neon Genesis Evangelion, Ghost in the Shell o Cowboy Bebop. Tutti progetti, presenti e futuri, che fanno ben sperare di poter ammirare anche il capolavoro prodotto da Kentaro Miura .

Il pubblico sembra essere esploso, sempre più curiosi di vedere rinascere questa incredibile serie (l'annuncio di Netflix è visionabile in calce all'articolo) soprattutto dopo l'interesse manifestato in precedenza da Adi Shankar , padre della nota serie Castlevania . L'idea che dietro questo progetto di riadattamento animato ci possa lui, ha mandato in tilt i fan che non hanno aspettato molto a dar voce ai loro pensieri sul web.

