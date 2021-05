Berserk: il riassunto della trama nel nostro video dedicato

Berserk, il capolavoro di Kentaro Miura, è un'opera che si è fatta amare in tutto il mondo non solo per via dell'iconico tratto del sensei, ma anche per via di una trama ricca di sfumature che, nel loro complesso, hanno delineato una storia emozionante e colma di colpi di scena.

Certo, ricordare per intero la storia del manga ai più può risultare molto complicato dal momento che la serializzazione saltuaria aveva dilatato eccessivamente la narrazione. Berserk è un'opera che aveva infatti cominciato la sua corsa nell'ormai lontano 1989 tra le pagine della rivista Young Animals e, da allora, si sono susseguite più generazioni di appassionati.

Abbiamo pensato, dunque, per continuare ad omaggiare quel capolavoro che ha contribuito a fare la storia dell'editoria nipponica in tutto il globo, di riassumere la storia di Berserk in un video dedicato, lo stesso che potete recuperare in pompa magna in cima alla pagina. Il video, dalla durata di oltre 15 minuti, tenta dunque l'impresa di raccontare ai lettori in maniera sintetica i momenti che hanno reso grande il capolavoro di Kentaro Miura, dandovi anche la possibilità di ammirare in una serie di clip alcune delle migliori tavole mai realizzate dal suo genio.

Ma a proposito di stile, siete curiosi di sapere quali sono le creature più terrificanti mai disegnate da Miura? E voi, invece, cosa ne pensate di questo riassunto, l'avete trovato utile? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.