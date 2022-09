Berserk ridisegnato con lo stile classico giapponese: Gatsu e Griffith si affrontano

Lo stile di Kentaro Miura è inconfondibile. È anche grazie a quei disegni curatissimi, dettagliati in ogni loro parte, con quell'ambientazione oscura che Berserk è diventato un capolavoro assoluto. Il decesso di Kentaro Miura quindi provoca una perdita sì umana ma anche artistica, visto che i nuovi capitoli non possono reggere il confronto appieno.

I capitoli disegnati da studio Gaga possono vantare di una buona qualità artistica, ma ovviamente non reggono il passo qualitativo di uno degli autori più acclamati degli ultimi anni. Qualche fan ha provato a cimentarsi nel disegnare Berserk, chi seguendo il classico stile di Kentaro Miura e chi ha provato a rivedere il tutto.

Ad esempio, il fan Justin96636 ha pubblicato su Twitter un disegno di Berserk in stile ukiyo-e. In pratica, come si può vedere nell'immagine caricata nel tweet in basso, ci sono Gatsu e Griffith uno contro l'altro ma in stile classico giapponese, quello utilizzato per i quadri dei secoli scorsi. In una contrapposizione netta tra bianco e nero, con il falco bianco sopra e il cavaliere nero sotto, i due sono pronti per darsi battaglia a vicenda.

Questo è lo stesso scontro che troveremo alla fine di Berserk, probabilmente a Falconia, capitale del regno di Griffith.