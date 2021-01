Berserk: rimandata l'apertura della mostra dedicata al manga

I fan di Berserk sono spesso in attesa, sia dei nuovi capitoli dell'opera che di nuove trasposizioni anime della stessa. Purtroppo sembra che a causa della pandemia gli appassionati dovranno aspettare anche per visitare la recentemente annunciata mostra.

Verso la fine del 2020 eravamo venuti a conoscenza della decisione di allestire un'esposizione a Tokyo dedicata all'opera di Kentaro Miura e di come l'annuncio aveva deluso i lettori di Berserk speranzosi di vedere realizzato un nuovo adattamento animato.

La serie, che iniziò tra le pagine della rivista Young Animal nel 1989, è tutt'ora in corso di pubblicazione e mentre i suoi fan attendono con trepidazione la conclusione delle avventure di Gatsu, la nuova mostra avrebbe dovuto portare nuovamente sotto i riflettori il lungo manga.

Sfortunatamente ci arriva tramite un Tweet la notizia della posticipazione dell'apertura al pubblico dell'esposizione. La causa è ancora una volta la pandemia di COVID-19, per via del quale anche la proiezione nei cinema del film Evangelion 3.0+1.0 è stata rimandata. Il governo giapponese ha infatti dichiarato lo stato d'emergenza ed attualmente non si conosce una nuova data per l'inaugurazione dell'evento, il pubblico viene quindi invitato a controllare il sito ufficiale per sapere i dettagli dell'annuncio.

Rimanendo in attesa di ulteriori informazioni ricordo però che presto saranno rese disponibili le nuove pagine di Berserk col capitolo 363.