Berserk: rinviata l'uscita del manga, ecco la nuova data del capitolo 361

Berserk è un'opera dalla travagliata serializzazione, vittima costantemente di lunghe pause e ritardi improvvisi. La telenovela dietro il capolavoro di Kentaro Miura è destinata a continuare anche questo mese, in quanto nelle scorse ore è stato annunciato il rinvio dell'attesissimo capitolo 361.

Dopo che lo scorso numero ha calmato le acque, proponendo un'uscita all'insegna delle arti magiche, Berserk è pronto a tornare, seppur con qualche giorno di ritardo. Nelle ultime ore, infatti, è trapelata la conferma in merito al rinvio del nuovo capitolo del manga, atteso inizialmente al debutto il prossimo 26 giugno. Non sono state chiarite le cause dietro tali scelte, ma vi terremo aggiornati qualora vi fossero novità in merito.

Ebbene, salvo ennesimi imprevisti, il capitolo 361 uscirà ufficialmente il 22 luglio. In rete i fan hanno espresso il proprio disappunto in merito all'ennesimo ritardo del manga, situazione che ha esasperato diversi appassionati di lunga data. A tal proposito, recentemente, ha fatto molto scalpare la dichiarazione di un fan di Berserk che aspetta, come tutti noi, il finale dell'opera da ormai tanti anni.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo ennesimo rinvio improvviso? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio riservato qua sotto.