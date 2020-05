Berserk: ripercorriamo insieme la tragica vita di Caska

Il mondo di Berserk , la serie nata molti anni fa dalla mente di Kentaro Miura, è oscuro e terrificante, non solo per le persone "normali" ma soprattutto per i personaggi principali, e naturalmente non si può non pensare a Casca quando si parla di destini crudeli.

L'ex soldato della Squadra dei Falchi si è trovata in qualche modo coinvolta in un triangolo amoroso con due dei suoi compagni, Gatsu e Grifis. Purtroppo per Caska questa storia ha dato il via ad una serie di eventi che hanno segnato in modo traumatico il suo destino.

Ripercorriamo insieme la storia di Caska, parlando del suo passato, presente e perché no, anche supponendo sviluppi interessanti per il suo futuro.

Caska era capitano della Squadra dei Falchi, che aiutava il leader del gruppo, Grifis, a rendere sempre più importante l'intera banda di mercenari. Inizialmente infatuata di Grifis, Caska si ritrovò sorprendentemente attratta da Gatsu quando quest'ultimo entrò a far parte della squadra.

L'evento che ha cambiato radicalmente il mondo di Berserk, l'Eclissi, ha fatto emergere la verità dietro la personalità di Grifis, che è stato in grado di sacrificare quelli che fino a poco prima erano stati i suoi compagni. Durante questo terribile evento, Caska venne brutalmente torturata da Grifis, che voleva solamente far arrabbiare Gatsu. Il risultato fu la pazzia della povera Caska.

Fuggita insieme a Gatsu, i due intrapresero insieme un viaggio. Il guerriero, guidato dalla vendetta sia per le violenze subite della sua amata sia per la perdita dei suoi amici, fonderà un nuovo gruppo di guerrieri. Negli ultimi capitoli del manga, Gatsu e compagni hanno scoperto il mondo della magia, nel quale è stato possibile intervenire su Caska per ripristinare la sua sanità mentale.

Dopo questa sorta di intervento Gatsu prova ad avvicinarsi alla donna, la quale viene immediatamente investita dai ricordi della tortura subita e dell'avvento dell'Eclissi, causando un trauma talmente intenso da farla entrare in stato comatoso. Gatsu ora si trova in una situazione molto particolare, infatti rimanendo vicino alla donna che ama, le farebbe ricordare inevitabilmente i momenti più bui della sua vita.

Mentre Grifis continua a voler unire il mondo degli uomini con quello dei demoni sotto il suo comando, Gatsu potrebbe pensare di perdonarlo, ma Caska non lo farà mai. Cosa pensate che succederà in futuro? Fatecelo sapere con dei commenti qui sotto.

Ricordiamo che Gatsu, Grifis e Caska sono stati i protagonisti di fanart spettacolari, realizzate in maniera piuttosto realistica.