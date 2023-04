Berserk ritorna! L'uscita del capitolo 372 è ufficiale ed è vicina

Sono passati diversi mesi dall'uscita di Berserk 371, l'ultimo capitolo della saga dell'isola degli elfi, che ha portato un'altra crisi per il protagonista del manga. Gatsu è sempre più sfinito, stanco e disilluso, con una disperazione che l'ha conquistato dopo che l'ultimo scontro con Griffith è finito malissimo.

L'uscita negli ultimi mesi del 2022 del capitolo 371 di Berserk aveva segnato la conclusione del primo ciclo di capitoli realizzato da Koji Mori e Studio GAGA, con il gruppo che si è preso una lunga pausa prima di pubblicare il nuovo percorso del protagonista. Il cavaliere nero però sta per tornare, come aveva già comunicato nelle scorse ore Drache Doratan.

Il capitolo 372 di Berserk verrà pubblicato il 28 aprile 2023 su Young Animal, nel numero doppio 9-10. L'uscita è quindi vicinissima e non solo, dato che la casa editrice ha deciso di celebrare il ritorno con una pagina a colori che aprirà il capitolo. Il manga di Kentaro Miura, ancora in prosecuzione nonostante il suo decesso, trova quindi una prosecuzione con un'altra saga che vedrà Gatsu affrontare una nuova sfida inedita.

Naturalmente, ricordiamo che l'uscita del capitolo è prevista soltanto in Giappone, dato che la rivista Young Animal e la casa editrice Hakusensha non prevedono dei servizi di pubblicazione ufficiali e in simulpub dei loro prodotti all'estero, tradotti in inglese o in altre lingue. In ogni caso, l'uscita di Berserk 372 è un ottimo segnale per i lettori e per gli appassionati di tutto il mondo che hanno seguito per anni l'epopea oscura tratteggiata da Kentaro Miura.