Berserk, rivelato l'annuncio del countdown per l'anime: ecco di cosa si tra

Il manga di Berserk è ripreso. La serializzazione, che era stata interrotta lo scorso anno a causa della morte di Kentaro Miura, ha potuto riprendere il suo corso grazie alla collaborazione degli assistenti di Studio Gaga con Kouji Mori, amico di lunga data del mangaka deceduto. Ma non c'è soltanto il manga attualmente in corso.

Da alcune settimane era stato riproposto sotto forma di anime televisivo i tre film di Berserk, in versione rimasterizzata, ovvero tutta la fase che racconta la cosiddetta età dell'oro. C'era però un conto alla rovescia che, da due settimane, era in corso sul sito ufficiale della serie. Ora dopo ora, il tempo è passato e oggi 10 dicembre 2022 è arrivata la rivelazione del nuovo progetto.

Purtroppo non si tratta di un nuovo anime di Berserk né di un remake o altro, bensì l'annuncio della pubblicazione dell'edizione home video blu-ray di Berserk. Il conto alla rovescia presente sul sito Berserk Memorial Edition rivela quindi la pubblicazione di un'edizione speciale per i tre film rivisitati però con la recente chiave televisiva.

L'edizione si chiamerà "Berserk Golden Age Memorial Edition" e verrà resa disponibile al pubblico giapponese il 29 marzo 2023. Includerà tutti e 13 gli episodi in cui sono stati suddivisi i film dell'età dell'oro in versione originale non censurata, ma anche con le opening e le ending della serie senza crediti, quindi senza tutti i nomi di coloro che hanno lavorato agli episodi. In aggiunta, sarà presente un'intervista speciale con Kentaro Miura.

Sicuramente un oggetto da collezione da non perdere per tutti i fan di Berserk, ma che per ora è lontano dall'uscita italiana. In Italia però Panini Comics ha pubblicato la lussuosa edizione di Berserk manga.