Berserk: la rivista conferma, il manga torna in pausa nel prossimo numero

L'emozionante storia di Berserk continua non avere pace e una serializzazione costante, vittima delle numerose pause del suo autore, Kentaro Miura. La prossima uscita del nuovo numero della rivista, tuttavia, porta con sé l'ennesima spiacevole notizia per il franchise: il manga torna in pausa ancora una volta.

Come avevano promesso i primi spoiler del capitolo 361, il magazine Young Animals non ha incluso alcuna data di uscita per il prossimo numero del manga confermando l'ennesima pausa per la serie. L'opera, infatti, era tornata dopo pochi mesi di attesa con un'uscita entusiasmante in cui Miura ne approfittava finalmente per svelare le origini dell'armatura del Berserker, la stessa che ha accompagnato Gatsu nelle sue folli avventure alla ricerca di una cura per Caska.

L'insider Manga Mogura ha confermato nelle scorse ore che nell'uscita imminente della rivista Young Animals non è presente alcun riferimento a Berserk che, inevitabilmente, non sarà presente nel magazine presumibilmente per tutto il mese di agosto. Una notizia spiacevole per tutti i fan della saga che dovranno nuovamente attendere diverse settimane prima di poter scoprire gli avvenimenti del capitolo 362.

E voi, invece, quanto pensate che durerà questa volta la pausa?