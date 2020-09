Berserk salta ancora: il manga di Kentaro Miura è di nuovo in pausa

Vi abbiamo parlato di Duranki, il nuovo manga di Kentaro Miura. L'autore storico di Berserk ormai lavora contemporaneamente alle due storie ma ha rassicurato più volte i lettori che non ci saranno problemi al suo lavoro. Infatti il mangaka è noto per la lentezza con cui sviluppa i suoi capitoli come conferma la pubblicazione trentennale di Berserk.

Tuttavia è da diversi mesi che Berserk è in pausa. Dopo l'uscita del capitolo 361 infatti non è stata annunciata una nuova data di uscita per il manga di Miura. Mese dopo mese si poteva soltanto attendere che Young Animal, il magazine di Hakusensha sul quale è pubblicato proprio Berserk, comunicasse ai suoi lettori il tanto atteso ritorno.

Purtroppo il numero 19/2020 di Young Animal in uscita il 25 settembre non riporta ancora una volta alcuna informazione su Berserk che rimane quindi in pausa. Il mangaka sembra aver saltato non soltanto la nuova pubblicazione di Berserk 362 ma anche il capitolo della sua serie più recente, Duranki.

Infatti la rivista Young Animal Zero il cui numero 10/1-2020 è in uscita oggi non ha pubblicato alcun capitolo di Duranki, rimandando quindi una potenziale ripresa al prossimo mese. Le speranze vengono quindi rimandate al prossimo mese, sperando di venire finalmente a conoscenza dei segreti dell'Armatura del Berserk.