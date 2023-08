Berserk salta ancora l'uscita: nessuna novità dal numero di agosto

La rivista giapponese Young Animal, pubblicata dalla Hakusensha, è un'importante piattaforma per i manga seinen, cioè destinato a un pubblico adulto. La rivista da decenni attira l'attenzione con la sua varietà di storie avvincenti e mature, spaziando tra diversi generi, ma guadagnando notevole popolarità grazie all'esordio di Berserk.

Tra i suoi titoli più celebri si distingue per l'appunto il manga del compianto Kentaro Miura, una storia dark fantasy iniziata nel 1989 e nota per la sua trama cupa e complessa, che segue la vita di Gatsu, un mercenario in lotta contro demoni e forze sovrannaturali. La serie affronta temi profondi, con la vendetta al centro di tutto, ma non si è ancora conclusa, nonostante la morte dell'autore. La palla è passata nelle mani di Koji Mori, amico di vecchia data del mangaka, che da poco più di un anno sta cercando di portare a termine il racconto.

Purtroppo, ultimamente le uscite dei capitoli di Berserk sono molto rade. La situazione si sta evolvendo nel manga, ma non nella pubblicazione, con l'ultimo capitolo che risale a maggio. Nei mesi estivi, per ora non c'è stata traccia di nuove storie, e non ce ne sarà neanche a inizio settembre. Il numero 17 di Young Animal, in uscita in questi giorni, ha segnalato Berserk tra i manga che non saranno presenti nell'uscita dell'8 settembre.

Pertanto, neanche nel numero 18 della rivista seinen saranno presenti nuovi capitoli, con le speranze dei lettori ora dirette a fine settembre, quando uscirà il numero 19 di Young Animal. Ormai non resta che attendere di volta in volta novità su Berserk.