Berserk: Satoshi Kon aveva diretto un video musicale dedicato alla saga

Non sono solo gli appassionati del manga di Kentaro Miura a voler creare fan art e cosplay dedicati a Berserk: i colleghi dell'artista giapponese hanno spesso condiviso disegni incentrati su Gatsu e gli altri personaggi dell'opera. Anche il regista Satoshi Kon aveva creato un video musicale sulla serie.

Su YouTube è infatti presente un AMV diretto da Satoshi Kon, utilizzando scene prese dalla trasposizione animata della serie andata in onda nel 1997, insieme ad un pezzo della colonna sonora intitolato "Forces" composto da Susumu Hirasawa.

In calce alla notizia è possibile vedere il video, lungo 3 minuti e 20 secondi, che introduce i vari protagonisti della serie, Gatsu, Caska e Griffis, insieme a numerose scene di azione che sono uno dei punti di forza del manga di Kentaro Miura. Il filmato è stato subito apprezzato dai fan, anche se erano in pochi a sapere di questo omaggio di Satoshi Kon alla storia di Berserk, uno dei manga più famosi degli ultimi venti anni. Mentre aspettiamo altre notizie di una eventuale nuova serie animata incentrata su Gatsu, vi segnaliamo questa divertente mod di The Witcher per giocare come il protagonista di Berserk.

Infine abbiamo brutte notizie per i lettori del manga, sembra infatti che Berserk andrà in pausa dopo il capitolo 361.