Berserk, scatta un misterioso conto alla rovescia: sequel o nuovo anime?

Per i fan della leggendaria opera di culto del compianto Kentaro Miura, ora nelle mani dell'assistente Koji Mori, questo è un grande giorno. Su Crunchyroll ha fatto il suo esordio il primo episodio di Berserk: l'Arco dell'Epoca d'Oro - Memorial Edition. Non è però questa la notizia che sta facendo impazzire la community.

Subito dopo la messa in onda della prima puntata della serie anime basata sulla trilogia di film Berserk: The Golden Age Arc, sul sito ufficiale dell'adattamento è stato inaugurato un misterioso conto alla rovescia che lascia intendere che tra meno di 70 giorni potremmo assistere a un grosso annuncio. Il testo che accompagna infatti il conto recita: "un'altra cosa".

Il countdown scade il giorno 11 dicembre 2022, che coincide con la messa in onda dell'undicesimo episodio di Berserk: l'Arco dell'Epoca d'Oro - Memorial Edition. Non sappiamo ancora se questo sarà l'ultimo della serie, ma in tal caso potrebbe portare a grandiose novità.

Secondo le prime indiscrezioni al termine del conto alla rovescia verrà annunciato un nuovo anime di Berserk. Questo, potrebbe proseguire la serie del 2016 con una terza stagione. Dopo l'adattamento del Convinction Arc e del Millennium Falcon Arc, potrebbe debuttare il Fantasia Arc che ha inizio nel capitolo 308 del manga.

Dopo la triste scomparsa dell'autore Miura, e la serializzazione di nuovi capitoli del manga, Berserk è tornato all'apice del suo successo. Secondo alcuni potrebbe persino arrivare il tanto agognato adattamento anime che Berserk meriterebbe.