Berserk: sconfiggete gli incubi con questo cuscino a forma di Ammazzadraghi

Berserk, creato da Kentaro Miura, è un manga oscuro e brutale che ha guadagnato una fama significativa nel corso degli anni. La storia si concentra su Gatsu, un guerriero solitario che lotta in un mondo tormentato dai demoni e dalla violenza, e vaga di città in città alla ricerca di tracce della Mano di Dio.

Il guerriero è infatti alla ricerca di vendetta, con l'obiettivo di ammazzare Phemto, ex capitano dell'Armata dei Falchi e ora divinità dai poteri indicibili. Gatsu è però un semplice umano e quindi il protagonista di Berserk si è dovuto dotare di armi di vario tipo. Il suo braccio, perso durante l'Eclisse, è stato dotato di una balestra con dardi, mentre altra forza è data dal potere arcaico e oscuro dell'armatura nera del Berserker, che incentiva la rabbia del protagonista.

Ma l'arma veramente iconica di Berserk è lo spadone Ammazzadraghi, un blocco di ferro enorme, più grande del protagonista stesso e dal peso indicibile, forgiata inizialmente come un blocco di ferro capace di ammazzare anche un drago ma senza alcuno scopo concreto. Soltanto alla fine della daga dell'Eclisse, quando Gatsu decide di intraprendere il suo viaggio di vendetta, diventerà la sua arma.

Ci sono pochi umani capaci di brandire Ammazzadraghi, e voi potreste essere uno di quelli. Anche se non nella sua forma metallica: è tornato in vendita il cuscino dell'arma più famosa di Berserk, dopo mesi in cui era risultata out of stock. Prime1 Studio ripropone il cuscino dell'Ammazzadraghi, capace di fare a fette i vostri incubi per sonni più tranquilli.

Sapete invece quanto pesa l'Ammazzadraghi di Berserk?