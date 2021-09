Berserk: quali sono gli scontri più belli di Gatsu? La classifica

Kentaro Miura creò negli anni '80 un mondo ispirato all'Europa del Medioevo, con i suoi castelli, cavalieri in armatura e tanti scontri all'arma bianca. L'aggiunta di un pizzico di magia, tanto sangue e creature oscure hanno fatto il resto, preparando i lettori a Berserk, uno dei manga più belli di sempre.

Durante la serie il protagonista Gatsu è stato coinvolto in tante battaglie sia durante i suoi anni da mercenario che in quelli da vagabondo. Per raggiungere il suo obiettivo, ha abbattuto creature fantastiche e umani potentissimi. Quali sono state però le battaglie più belle di Gatsu in Berserk? Ripercorriamo la storia di Berserk dall'inizio per preparare la classifica con le sue cinque posizioni.

In quinta posizione apriamo la top 5 con uno scontro risalente all'età dell'Oro, Gatsu VS i cento uomini. Durante una delle loro guerre, Gatsu fu costretto a rifugiarsi in una foresta con Caska e qui affrontò cento uomini dell'esercito nemico, ammazzandoli dal primo all'ultimo. Una dimostrazione di forza e brutalità che non passa inosservata.

Quarta posizione per un piccolo duello che scrisse una pagina fondamentale della storia di Berserk. Quello tra Gatsu e Grifis non fu un duello normale, ma quello tra il capo dell'Armata dei Falchi e il suo braccio destro. Nonostante la breve durata e il dominio di Gatsu fin da subito, questo è uno degli scontri a cui ha partecipato al protagonista più pregni di significato.

Rimaniamo ancora nell'età dell'oro con Gatsu VS Boscogn. Durante l'assedio di Doldrey, l'Armata dei Falchi fu coinvolta in battaglia con il Rinoceronte Viola. Il capo dell'armata era il tenace Boscogn di cui si occupò proprio Gatsu. Il protagonista di Berserk vinse dopo un estenuante duello prima a cavallo e poi a piedi.

Per la seconda posizione arriviamo a tempi più recenti con Gatsu VS Grunbeld. Uno degli apostoli più forti apparsi in Berserk fu l'avversario di un Gatsu che aveva appena trovato l'armatura del Berserker. Ne uscì fuori una battaglia ricca di colpi che però non si concluse definitivamente. Infine, la prima posizione è per il duello tra Gatsu e Zodd, dove l'immortale, per proteggere Grifis dagli attacchi del suo ex compagno, diede vita a una battaglia su un manto di neve.

Quali sono secondo voi gli scontri più belli di Gatsu in Berserk?