Berserk: la serie torna con un anime fan-made? Il primo trailer è spettacolare

Berserk è un’opera immensa, con oltre 40 volumi pubblicati e ancora in corso nonostante la prematura scomparsa di Kentaro Miura. Nonostante il manga venga continuamente apprezzato e scoperto da nuovi lettori, la serie non nutre di adattamenti animati all’altezza, quindi dei fan hanno deciso di renderle giustizia con un progetto molto ambizioso.

Attualmente Berserk non ha una completa trasposizione animata, nemmeno lontanamente vicino a tutti gli eventi raccontati nella controparte cartacea. L’anime del 1997, composto da 25 episodi, e prodotto da Oriental Light and Magic e VAP viene ricordato con affetto dai fan, ma si ferma alla terribile Eclissi, evento fondamentale e centrale nel viaggio di vendetta intrapreso da Gatsu. La trasposizione del 2016, invece, ad opera di GEMBA e Millepensee, è stata al centro di numerose polemiche per via delle animazioni digitali.

Una trilogia cinematografica targata Studio 4°C, presentata in occasione dell’uscita del 35° volume, ha poi portato sugli schermi l’Epoca d’Oro, considerata da molti la miglior saga di Berserk, che approfondisce la giovinezza di Gatsu e le sue relazioni con Caska, e Grifis e il resto della Squadra dei Falchi. Qui si ferma la storia delle trasposizioni di Berserk, distaccate e prodotte da studi differenti, almeno fino al progetto annunciato dallo studio d’animazione indipendente Eclypse, nome non scelto a caso.

Infatti, come potete vedere dal breve trailer riportato in cima alla notizia, questi animatori hanno presentato il progetto Berserk: The Black Swordman, mostrando da subito la brutalità di Gatsu su un nemico, con animazioni che hanno lasciato stupiti i fan. Nella descrizione del video lo studio ha confermato di voler “creare un adattamento adeguato in 2D alle storie che non sono state raccontate dell’opera, partendo dall’inizio”. Quindi possiamo supporre che il titolo dell’anime si riferisca al primo arco narrativo, quello del Guerriero Nero, dove viene introdotto un Gatsu già cresciuto, cieco ad un occhio e senza un braccio, persi durante l’Eclissi.

