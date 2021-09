Berserk: un primo sguardo alla mostra commemorativa dedicata a Kentaro Miura

Oggi, 10 settembre 2021, viene pubblicato sul numero 18 della rivista Young Animal il capitolo 364 di Berserk, ultimo a portare la firma del maestro Kentaro Miura. Come atto simbolico, anche l'inaugurazione della grande mostra a lui dedicata è stata fissata per la data odierna, e proprio Young Animal ha rivelato in anteprima qualche immagine.

Dal nome The Great Berserk Exhibition, Kentaro Miura: 32 Years of Artistry la mostra nella sala A del complesso Sunshine City, nel quartiere Ikebukuro di Tokyo, è un immenso omaggio al grande talento artistico e narrativo del maestro, e per la gioia dei diversi appassionati che potranno andarci, conterrà tavole, disegni, illustrazioni, annotazioni e materiale inedito.

In occasione dell'apertura della mostra al pubblico, la pagina Twitter ufficiale della rivista Young Animal ha pubblicato alcune immagini, che mostrano l'entrata dell'esibizione, con un'immenso pannello dove si notano poster a dimensione naturale di Gatsu, Grifis e dell'iconica Ammazzadraghi.

Attraverso numerose tavole originali si ripercorre tutta la storia del Guerriero Nero, dagli albori nella Squadra dei Falchi, a cui è dedicato un angolo della sala, con apposita bandiera e figure da collezione, fino agli avvenimenti più recenti ambientati ad Elfheim, passando naturalmente per l'Eclissi e l'acquisizione della potente e devastante armatura del Berserker.

Come specificato nel primo post che trovate in calce, non tutte le illustrazioni esposte possono essere fotografate, ma la pagina ufficiale continuerà ad aggiornare gli appassionati con nuovi tweet e informazioni. Inoltre durante la mostra sarà possibile acquistare uno speciale artbook dedicato interamente all'opera, e contenente un'intervista inedita del maestro.

Ricordiamo infine che un'altra opera di Miura, il Re Lupo, avrà una nuova serializzazione sulle pagine di Young Animal, e vi lasciamo alle ultime dichiarazioni riguardanti il futuro di Berserk.