Da Berserk a Slam Dunk: I consigli delle community sui migliori manga da leggere

Approcciarsi al mondo dei manga oggi può spaventare per l’enorme offerta presente e in continua crescita. Per orientarsi molti lettori spesso si ritrovano a leggere discussioni o classifiche online, che possano aiutarli nel capire quali serie siano giuste per loro. Stavolta ci ha pensato Viz Media ponendo una domanda sui social.

“Qual è un manga che pensate tutti dovrebbero leggere?” con queste parole la pagina Twitter ufficiale del colosso americano ha generato una serie di risposte ricche di passione, e piuttosto interessanti. Tra il classico Getter Robot al recentissimo Kaiju No. 8, passando per l’iconico Slam Dunk, da molti considerato il miglior spokon di tutti i tempi, e per alcuni racconti one shot come Solanin, sono davvero molte le serie citate e consigliate per lo stile, l'importanza e i temi trattati.

Per chi vuole avvicinarsi al mondo shonen non poteva mancare Ken il Guerriero di Buronson e Tetsuo Hara, o gli intramontabili Cavalieri dello Zodiaco di Masami Kurumada. Per chi fosse interessato agli shojo invece può provare a leggere le Rose di Versailles di Ryoko Ikeda, di cui era un grande appassionato il compianto Kentaro Miura, autore di Berserk, descritto da molti come uno dei migliori seinen sul mercato. E voi invece cosa consigliereste ad un novizio? Quali sono i manga o le serie che vi hanno lasciato qualcosa e che considerate valide? Ditecelo nei commenti.