Berserk: lo Spadaccino Nero impugna la sua spada in una figure da oltre 1600 euro

La serializzazione di Berserk, seppur molto lentamente, procede a piccoli passi e attualmente conta 363 capitoli pubblicati. Nonostante non sappiamo ancora quando uscirà il prossimo numero del manga, il merchandising legato al capolavoro di Kentaro Miura continua a regalare quotidianamente piacevoli sorprese.

Purtroppo Berserk non avrà mai più una serializzazione regolare, con diverse settimane di hiatus che accompagneranno le uscite dei vari capitoli nel corso degli anni. Eppure, il franchise continua ancora oggi a macinare ottimi numeri in termini di vendite, sia per quanto riguarda il manga che per gli oggetti realizzati ad hoc per il merchandising. Di tanto in tanto, infatti, qualche studio preferisce osare per creare prodotti davvero fuori scala.

Prime Studio ha infatti voluto sfidare la sorte con l'ultimo modellino in scala della compagnia, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. La statuetta in questione, alta ben 91cm e in scala 1/4, ritrae il protagonista mentre impugna la sua iconica ed imponente arma. La straordinaria resa dei dettagli, le rifiniture e le varie espressioni disponibili, tuttavia, tendono a far lievitare il prezzo che si attesta ad una cifra monstre di 1639 euro. La figure in edizione limitata è già disponibile al preordine ma sarà consegnata soltanto nel secondo quadrimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.