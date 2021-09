Berserk: lo speciale artbook commemorativo non è più un'esclusiva della mostra a tema!

Con la pubblicazione del capitolo 364 sulla rivista Young Animal, molto probabilmente l'epopea del defunto Kentaro Miura è giunta al termine. Tuttavia, per gli appassionati arrivano buone nuove. Lo speciale artbook di Berserk non sarà più solo un'esclusiva della mostra celebrativa!

In contemporanea all'uscita dell'ultimo capitolo del manga, il 10 settembre è stata inaugurata in Giappone una mostra dedicata al maestro Kentaro Miura, che nel corso dell'anno ci ha salutato per sempre, portandosi con sé, con ogni probabilità, anche Berserk.

La The Great Exhibition, Kentaro Miura: 32 Years of Artistry ha reso omaggio al talentuoso autore dando la possibilità ai visitatori di ammirare tavole, disegni, illustrazioni, annotazioni e materiale inedito. Non solo, chi ha partecipato alla mostra ha anche avuto la possibilità di acquistare un esclusivo artbook speciale che, oltre a ripercorrere la drammatica storia di Gatsu, include disegni firmati mai pubblicati prima e una intervista esclusiva.

Di recente, è stato però svelato che "The Artwork of Berserk" non è più un'esclusiva della mostra celebrativa e che verrà venduto non più solo ai visitatori, ma anche al grande pubblico. Al momento, data di uscita e prezzo non sono ancora stati resi noti, ma verosimilmente costerà più di 30 euro (prezzo proposto alla mostra). Secondo voi, l'artbook di Berserk uscirà fuori dai confini nazionali? Vi lasciamo a una classifica sugli scontri più belli di Gatsu in Berserk.