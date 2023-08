Berserk: la speciale illustrazione di Gatsu e Grifis prende vita nelle figure di Prime 1

Berserk è una storia drammatica sin dall’inizio, dalla nascita di Gatsu, fino al tremendo sacrificio della Squadra dei Falchi da parte di Grifis per ascendere a membro della Mano di Dio. Un legame spezzato tra i due personaggi principali, tornati in due magnifiche statue da collezione per ricordare l’arte del maestro Kentaro Miura.

Come potete infatti vedere dai due post riportati in fondo alla pagina gli artisti di Prime 1 Studio hanno presentato due statue che ritraggono alla perfezione l’illustrazione speciale realizzata dal mangaka per la variant del volume 34 di Berserk. I due si danno le spalle, e sui rispettivi mantelli mossi dal vento si notano le loro espressioni decise e riflessive. Lo studio è stato in grado di ricreare con cura il disegno originale, rispettando la prospettiva e i colori freddi della tavola, e il design dei due personaggi.

La statua di Gatsu è alta circa 45 centimetri, e presenta il Guerriero Nero in ginocchio, mentre rivolge il suo sguardo verso il basso, e tiene con le mani la maestosa Ammazzadraghi. La statua di Grifis mostra il capitano della Squadra dei Falchi mentre rinfodera la sua lama. Entrambi i prodotti contengono volti intercambiabili, con i rispettivi elmi. Se posti l’uno al fianco dell’altro il risultato è, come mostrato anche nelle immagini promozionali, il medesimo dell’illustrazione.

Un omaggio prezioso alla serie di Miura, che arriverà sul mercato nel primo trimestre del 2025, al prezzo di 745 euro per statua. Fateci sapere come di consueto cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto. In conclusione, ricordiamo che non ci sono ancora novità sul prossimo capitolo di Berserk, e vi lasciamo a 10 citazioni di Berserk per rivivere la serie di Kentaro Miura.