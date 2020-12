Berserk: uno spettacolare tatuaggio omaggia il misterioso Cavaliere del Teschio

Il mondo di Berserk è estremamente oscuro e pericoloso, e abbiamo imparato a conoscerlo nel corso delle avventure di Gatsu, ex membro della Squadra dei Falchi, che in seguito al terribile evento conosciuto come Eclissi, ha intrapreso un viaggio di vendetta nei confronti di Griffith, suo ex compagno.

Uno degli elementi forti nella narrativa di Berserk è proprio la presenza di personaggi ben caratterizzati, e capaci di conquistare molti degli appassionati dell'opera di Kentaro Miura, e per quanto sia rimasto spesso nell'ombra, in sella al suo elegante e corazzato cavallo, e non si sappia molto su di lui, il Cavaliere del Teschio è considerato una delle figure più interessanti all'interno della serie.

Non avendo mai mostrato particolari punti deboli, ed essendosi dimostrato incredibilmente veloce e potente, questo Cavaliere e cacciatore di demoni, ha molti più anni rispetto al protagonista, e di conseguenza una conoscenza più profonda del mondo. Per celebrarlo un fan della serie, l'utente @Yogurtcoveredslug ha deciso di tatuarsi la spada utilizzata dal cavaliere stesso, che gli ha permesso di uccidere gli apostoli. Potete trovare l'immagine del tatuaggio nel post riportato in fondo alla pagina.

Ricordiamo che un fan ha realizzato la mano meccanica di Gatsu come protesi, e che il manga non tornerà prima del 2021.