Berserk: uno splendido Griffith nel cosplay della talentuosa artista italiana haanamiya

Berserk è un'opera che ha segnato un'intera cultura manga, un vero e proprio capolavoro -rimasto incompiuto- che ha fatto da scuola a intere generazioni di autori. Se il futuro del manga appare incerto, d'altro canto il supporto della community prosegue senza sosta grazie al lavoro degli artisti.

Recentemente la casa editrice ha confermato che attualmente non ci sono ancora piani ben definiti per il futuro di Berserk che resta così ancora incompleto dopo la scomparsa del maestro Kentaro Miura il 6 maggio 2021. Ma in attesa di conoscere quale sarà il futuro dell'opera, se verrà ereditato o meno dai suoi assistenti, intanto in rete continua il supporto al suo capolavoro.

Uno degli ultimi lavori a tema è firmato dalla talentuosa cosplayer italiana Haanamiya, nome d'arte di Gloria, che ha recentemente riscosso una certa notorietà grazie alla sua incredibile -ed estremamente fedele- interpretazione di Griffith, uno dei personaggi principali della mitologia di Berserk. Il suo lavoro, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato apprezzato proprio per l'ottima resa e realistica di uno dei personaggi più difficili da emulare del capolavoro di Miura.

