Berserk, spunta un'intervista del mese scorso: Miura avrebbe già programmato il finale?

La scomparsa di Kentaro Miura ha aperto una voragine enorme nella cultura manga, figlia anche del genio del creatore di Berserk. Il sensei ci ha lasciato con un capolavoro incompiuto che tuttavia potrebbe essere raccolto in eredità dai suoi allievi a cui ha insegnato tutti i segreti sul proprio stile.

Nella giornata di ieri l'assistente di Miura ha condiviso un messaggio che sembrerebbe preannunciare il continuo del manga di Berserk. Per poter proseguire, tuttavia, l'autore avrebbe dovuto svelare al suo team il finale della storia, o quantomeno alcuni eventi futuri. Si vocifera, infatti, che il maestro avesse previsto una situazione del genere per scongiurare il rischio di lasciare la sua opera incompleta, rumor che adesso trovano un serio riscontro in un'intervista risalente al mese scorso.

Nelle scorse ore è tornata virale un'intervista riportata da Animate Times in cui Miura dialogava con Shizuya Wazarai, autore di Kentou Ankokuden Cestvs edito in Italia per Planet Manga. In uno dei frammenti dell'intervista, dunque, i due parlano del finale della loro storia:

Miura: Hai idea di come finirà Cestvs?

Wazarai: Questo è un problema (ride). Voglio essere onesto con te, quindi ti chiederò subito: quanto della storia di Berserk hai già fatto?

Miura: Ho programmato di iniziare molto presto l'arco finale. D'ora in poi, sto pensando di finirlo senza espandere la storia più del necessario.

Wazarai: Non sono ancora a metà della mia idea originale. Cosa dovremmo fare?

Miura: Penso che in fin dei conti sia una corsa contro la nostra salute.

Wazarai: Qualcosa di simile a una competizione per vedere cosa arriva prima della fine.

Miura: Beh, sai come si dice, no? Abbiamo tutti 100 anni da vivere. Ma ci sono persone che stanno ancora lavorando a pieno ritmo a 90 anni, quindi è meglio stare attenti.

Lo stesso creatore di Berserk avrebbe così svelato di aver programmato da diverso tempo l'ingresso della storia nel suo arco finale e, di conseguenza, la conclusione del manga. Non ci resta dunque che attendere eventuali novità dalla rivista per conoscere quale sarà -e se ci sarà- il futuro del suo grande capolavoro.