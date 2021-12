Berserk: un tatuaggio dell'ultimo Griffith per salutare la serie piangendo

La leggenda di Berserk non è destinata ancora a spegnersi. La lunga pubblicazione che Kentaro Miura ha portato avanti dagli anni '80 fino a questo triste 2021, segnato dal suo addio, è entrata in pieno nella cultura pop, guadagnandosi un posto di rilievo nel cuore di tantissimi appassionati di fumetto e non solo.

Non deve sorprendere quindi di incrociare persone con un tatuaggio ispirato a Berserk, da quelli più semplici come il volto del Bejelit o il simbolo di un sopravvissuto all'Eclisse a quelli estremamente più elaborati. Ci sono alcuni fan che infatti vanno molto oltre e si tatuano intere scene del manga e dell'anime, coprendo braccia e schiena. Il Cavaliere del Teschio è stato un protagonista di questi tatuaggi in passato, mentre l'ultimo capitolo di Berserk ha ispirato un altro appassionato della serie.

L'utente JimmyStimmy ha preso spunto dall'ultimissima pagina di Berserk 364 con Griffith piangente sotto la luce della luna. Il nemico storico di Gatsu è l'ultimo volto che è stato visto nella serie, con il disegno di Kentaro Miura che rimarrà immortale sul petto di questo appassionato. Un'espressione carica di significato e che avrebbe portato Berserk verso il suo finale, ma per vedere quest'ultimo bisognerà prima attendere una decisione definitiva da parte della casa editrice.