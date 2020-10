Berserk: The new Beginning, svelati i primi annunci dall'evento speciale del 9 ottobre

Berserk: The new Beginning, è questo il titolo che qualche settimana fa ha scatenato i fan legati al capolavoro di Kentaro Miura. Da allora, tuttavia, sono emerse numerose speculazioni in merito all'annuncio che sarà lanciato il prossimo 9 ottobre, ma alcuni indizi rivelano che saranno ben più di uno le novità in arrivo.

Dopo tanti mesi di attesa, il manga di Berserk si prepara finalmente a tornare con il capitolo 362. Com'è stato anticipato dai primi leak della rivista Young Animals, il magazine ha confermato il ritorno della serie il prossimo 23 ottobre con l'uscita della rivista n°21-22. Ma non è stata l'unica novità emersa dalle pagine di Young Animals in quanto sono trapelati i primi contenuti inerenti al progetto "Berserk: The New Beginning".

Come potete notare voi stessi dal leak allegato in calce, le prime novità riguardano l'apertura di un'esibizione legata al franchise, presso la torre Ikebukuro Sunshine City a Tokyo, dal 30 gennaio 2021 fino al 15 febbraio. Inoltre, il 9 ottobre verrà lanciata una campagna di crowfunding per costruire un'enorme riproduzione di Zodd. Attualmente, dunque, nessuna novità sul presunto anime remake in CG, ma non è da escludere che l'annuncio venga eseguito in pompa magna direttamente lo stesso giorno.

Vi suggeriamo dunque di continuare a seguirci per non perdervi nessuna novità sull'evento dedicato al capolavoro di Miura sensei. E voi, invece, cosa vi aspettate? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.